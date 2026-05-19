Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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19.05.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend schwächer
Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 259,60 USD.
Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 259,60 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'943 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 255,20 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 262,07 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'243'941 Stück gehandelt.
Bei 278,54 USD erreichte der Titel am 06.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 6,80 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 196,13 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 24,45 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.04.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,78 USD gegenüber 1,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 181.52 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155.67 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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