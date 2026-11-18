Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 263,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'090 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 264,34 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 259,63 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'765'920 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 8,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 29.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180.17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201.94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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