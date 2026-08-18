Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagabend schwächer

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 260,51 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'497 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 257,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'696'955 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 10,23 Prozent wieder erreichen. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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