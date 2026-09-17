Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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17.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Donnerstagabend zu
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 251,18 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 251,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'424 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 252,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,84 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'403'786 Amazon-Aktien.
Bei 287,16 USD markierte der Titel am 04.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 14,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 167.70 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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