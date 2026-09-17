Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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17.09.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 249,58 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 249,58 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'419 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 251,90 USD. Mit einem Wert von 250,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'829'952 Amazon-Aktien.
Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 13,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Abschläge von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.07.2026. Das EPS lag bei 5,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,77 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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