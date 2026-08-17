Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 261,48 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'089 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 261,04 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,16 USD. Zuletzt wechselten 2'218'208 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD. Abschläge von 24,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.70 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Alphabet-Aktie im Fokus: NVIDIAs Milliarden-Deal setzt Googles Chip-Pläne unter Druck

Goldman Sachs schlägt Alarm: KI-Boom treibt Schulden von Meta, Microsoft & Co.

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht