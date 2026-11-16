Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 258,10 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'272 Punkten realisiert. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 256,84 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,59 USD. Bisher wurden heute 4'617'273 Amazon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 10,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 196,13 USD. Dieser Wert wurde am 18.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 31,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Amazon liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,09 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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