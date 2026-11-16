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16.11.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Amazon Aktie News: Amazon verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 259,74 USD ab.

Amazon
223.59 CHF 0.51%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 259,74 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'273 Punkten steht. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 259,47 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 262,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 2'163'007 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,56 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 201.94 Mrd. USD – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,82 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.1981 19.03.2027 157335497
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.4578 12.59 154717895
Long 10.9757 6.13 162582976
Long 21.9515 1.21 162804710
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7543 11.07 158726101
Short 9.5441 6.92 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.80 48959732
Long 10 -14.55 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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06.11.26 Amazon Outperform Bernstein Research
02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Long 14’593.33 19.37 SNC6BU
Long 14’290.30 13.99 S215BU
Long 13’666.17 8.91 SQBO7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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