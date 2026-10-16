Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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16.10.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 249,12 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 249,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'222 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 248,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,22 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'897'063 Amazon-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,27 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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