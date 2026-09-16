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16.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittwochabend tiefer

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Mittwochabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 247,87 USD nach.

Amazon
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Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 247,87 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'137 Punkten steht. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 246,70 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'112'826 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200.61 Mrd. USD – ein Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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