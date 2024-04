Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 183,95 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 17'714 Punkten liegt. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 184,26 USD zu. Bei 183,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'724'412 Amazon-Aktien.

Bei 189,77 USD erreichte der Titel am 12.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 101,15 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Am 01.02.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 169'961,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 149'204,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

