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15.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Abschlägen

Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 251,96 USD.

Amazon
206.36 CHF -4.23%
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Die Amazon-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 251,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'608 Punkten notiert. Die Amazon-Aktie sank bis auf 248,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 250,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'101'106 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 13,97 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,16 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.61 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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