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15.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend Verlust reich

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend Verlust reich

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 248,78 USD.

Amazon
204.17 CHF -1.39%
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Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 248,78 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'962 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 248,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 252,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'506'519 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 287,16 USD markierte der Titel am 04.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 15,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,16 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 200.61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167.70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,78 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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