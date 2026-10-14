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14.10.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend im Minusbereich

Amazon Aktie News: Amazon am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 253,46 USD.

Amazon
206.36 CHF -4.23%
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Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,0 Prozent auf 253,46 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'949 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 253,03 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 258,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'987'198 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,30 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 29,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 200.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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