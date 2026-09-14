Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend schwächer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 255,54 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'244 Punkten steht. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 250,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 253,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'703'065 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 12,37 Prozent Luft nach oben. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 23,25 Prozent sinken.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 200.61 Mrd. USD im Vergleich zu 167.70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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