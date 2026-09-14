Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag mit Einbussen

Die Amazon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 252,38 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'972 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 250,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'697'862 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,78 Prozent. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 22,29 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 200.61 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167.70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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