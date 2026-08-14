Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Freitagabend schwächer

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 263,85 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'987 Punkten steht. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 263,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'008'663 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 8,83 Prozent zulegen. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD. Abschläge von 25,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 12,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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