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14.08.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Nachmittag

Amazon Aktie News: Amazon verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 264,62 USD.

Amazon
217.69 CHF 0.18%
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Die Amazon-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 264,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'068 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 264,04 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 264,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'117'517 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 196,13 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 34,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 5,75 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,63 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

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