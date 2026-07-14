Amazon Aktie News: Amazon am Abend schwächer

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,4 Prozent auf 246,44 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'653 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 243,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 245,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 3'620'839 Stück.

Bei 278,54 USD markierte der Titel am 06.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 13,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Mit einem Kursverlust von 20,41 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Amazon liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181.52 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 155.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 30.07.2026 erwartet.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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