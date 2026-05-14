Amazon Aktie News: Amazon wird am Donnerstagabend ausgebremst

Um 20:26 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 268,46 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'571 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 267,04 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 269,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'646'205 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 278,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 3,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.02.2026 (196,13 USD). Mit Abgaben von 26,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Amazon liess sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 181.52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 155.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2026 8,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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