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13.11.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 265,56 USD nach.
Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 265,56 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'930 Punkten notiert. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 263,92 USD. Bei 269,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2'766'440 Aktien.
Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,13 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,14 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 201.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 180.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,83 USD je Amazon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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