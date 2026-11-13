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13.11.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit negativen Vorzeichen

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 265,56 USD nach.

Amazon
222.46 CHF -1.06%
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Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 265,56 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 27'930 Punkten notiert. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 263,92 USD. Bei 269,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2'766'440 Aktien.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,13 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,14 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 201.94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 180.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,83 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3102 17.06.2027 157879251
Long 12.3867 18.12.2026 151639704
Long 148.6402 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.6515 12.21 161358675
Long 12.3791 5.13 161814491
Long 18.5687 2.22 162946706
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0781 10.37 155495198
Short 9.9033 6.30 160549153
Short 12.7328 4.32 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.57 48959732
Long 10 -15.95 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

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Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 S3DFBU
Long 14’116.36 13.77 SPBTLU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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