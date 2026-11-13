Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Amazon-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 266,70 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'666 Punkten steht. Bei 266,51 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 269,70 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'205'315 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. 7,67 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 35,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 29.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 201.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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