Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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13.10.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Amazon hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 259,75 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Amazon-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 259,75 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der bislang bei 30'544 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 262,84 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 259,19 USD. Bei 259,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2'579'573 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,55 Prozent. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 24,49 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 30.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.
Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,78 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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