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13.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag ins Plus

Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 261,01 USD.

Amazon
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Um 16:28 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 261,01 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'549 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 262,84 USD. Bei 259,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1'393'735 Stück.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 10,02 Prozent Luft nach oben. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 24,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,78 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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