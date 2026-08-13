Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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13.08.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 269,24 USD nach oben.
Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 269,24 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'102 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 269,54 USD. Bei 267,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'504'100 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 196,13 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,15 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,63 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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