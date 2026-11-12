Amazon Aktie News: Amazon zieht am Abend an

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 269,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'312 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 273,59 USD. Mit einem Wert von 268,14 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'542'489 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 6,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 27,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 29.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,89 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180.17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201.94 Mrd. USD ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,83 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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