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12.11.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 271,42 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 271,42 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'202 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 273,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 268,14 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'997'863 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 5,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 27,74 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 201.94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 180.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,83 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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