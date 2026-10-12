Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag schwächer

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 260,35 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'651 Punkten realisiert. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,12 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 262,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'290'540 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 9,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,67 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,68 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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