Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochabend leichter

Um 20:26 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 265,86 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 28'456 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 265,70 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 273,26 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'532'746 Stück gehandelt.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 8,01 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 35,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 29.10.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 201.94 Mrd. USD im Vergleich zu 180.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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