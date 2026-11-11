Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 269,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'215 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 268,12 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'543'570 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. 6,69 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 27,13 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 29.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 201.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 180.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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