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11.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Abend stärker

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 256,54 USD zu.

Amazon
208.05 CHF 1.16%
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Um 20:26 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 256,54 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'414 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 257,25 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,87 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'521'231 Stück gehandelt.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 11,94 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 30,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200.61 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD in den Büchern standen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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