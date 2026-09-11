Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 256,38 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'431 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 256,73 USD. Bei 253,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'195'538 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 287,16 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 10,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 30.07.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 200.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amazon am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,78 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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