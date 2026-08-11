Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 272,38 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 272,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'474 Punkten steht. Die Amazon-Aktie sank bis auf 271,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 278,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'190'175 Amazon-Aktien.
Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 5,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,50 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden
Amazon-Aktie gewinnt: AWS kooperiert mit Novo Nordisk bei Arzneiforschung
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
20:27
|Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
16:00
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.