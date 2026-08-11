Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend mit Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 272,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'474 Punkten steht. Die Amazon-Aktie sank bis auf 271,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 278,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'190'175 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 5,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,50 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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