Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 275,49 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'645 Punkten steht. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 273,31 USD. Mit einem Wert von 278,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1'230'467 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 4,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 200.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,50 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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