Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 270,11 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'621 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 272,86 USD. Mit einem Wert von 266,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'929'139 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,31 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 27,39 Prozent sinken.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 201.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,83 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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