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10.11.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu

Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 270,11 USD nach oben.

Amazon
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Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 270,11 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'621 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 272,86 USD. Mit einem Wert von 266,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'929'139 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,31 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 27,39 Prozent sinken.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 201.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.17 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,83 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0116 19.03.2027 154025217
Long 12.4651 19.03.2027 155005766
Long 74.7905 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3485 10.17 162582976
Long 11.2064 5.46 162804710
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0116 10.98 155880415
Short 10.4245 6.41 158726101
Short 17.9302 2.44 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -53.17 131992284
Long 10 -10.01 160879576
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Short 16’567.64 8.98 SVB67U
SMI-Kurs: 15’001.90 11.11.2026 11:10:29
Long 14’392.59 19.04 S1OTBU
Long 14’077.55 13.67 SIB29U
Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
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