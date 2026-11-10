|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 270,11 USD nach oben.
Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 270,11 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'621 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 272,86 USD. Mit einem Wert von 266,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'929'139 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,31 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 27,39 Prozent sinken.
Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 lud Amazon zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD gegenüber 1,95 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 201.94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180.17 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,83 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie
KI-Blase: Ken Griffin warnt vor Überbewertungen bei NVIDIA und Co.
Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.
Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
10.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Abend zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Amazon am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI-Anleger verunsichert: Index etwas tiefer -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind am Mittwoch leichte Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien finden keine einheitliche Richtung.