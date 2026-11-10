Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 272,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'835 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 272,86 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 266,21 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'781'613 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 5,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,97 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 201.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

KI-Blase: Ken Griffin warnt vor Überbewertungen bei NVIDIA und Co.

Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht