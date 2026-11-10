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10.11.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 272,28 USD zu.

Amazon
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 272,28 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'835 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 272,86 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 266,21 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'781'613 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 5,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,97 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent auf 201.94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 180.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amazon am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,83 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.1584 17.06.2027 157879255
Long 74.9767 18.12.2026 155498688
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4852 10.58 162582976
Long 11.2465 5.90 162804710
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0174 10.50 155880415
Short 10.4445 5.95 158726101
Short 17.9944 1.99 158969270
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.52 48959732
Long 10 -17.83 160879572
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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02.11.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
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30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

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