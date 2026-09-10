Amazon Aktie News: Amazon am Abend im Minusbereich

Die Amazon-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 252,13 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'134 Punkten notiert. Bei 249,60 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 250,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'955'940 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 12,20 Prozent niedriger. Am 18.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 196,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 28,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 200.61 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 12,71 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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