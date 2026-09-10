Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Mit einem Kurs von 252,27 USD zeigte sich die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der bislang bei 29'177 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 252,48 USD. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 249,60 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,19 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1'426'961 Aktien.

Am 04.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 287,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 13,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 22,25 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 200.61 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,71 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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