Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend stärker

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 268,11 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'842 Punkten tendiert. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 275,31 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'348'256 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 196,13 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 26,85 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Amazon liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,89 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 201.94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 180.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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