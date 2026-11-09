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09.11.2026 16:29:00
Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag fester
Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,5 Prozent auf 271,08 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 271,08 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'729 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 275,31 USD. Bei 269,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3'184'965 Amazon-Aktien den Besitzer.
Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 38,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 29.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 201.94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 180.17 Mrd. USD umgesetzt.
Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,83 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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