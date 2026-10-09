Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 260,87 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'892 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie legte bis auf 261,64 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 256,49 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'205'752 Stück gehandelt.

Am 04.08.2026 markierte das Papier bei 287,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,08 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2026 auf bis zu 196,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,82 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Amazon liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 167.70 Mrd. USD eingefahren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,79 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

KI-Rally neu entfacht? Marvell überrascht mit kühnem Umsatzziel - Aktie im Aufwind

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amazon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur