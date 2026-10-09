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09.10.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Nachmittag

Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 258,52 USD zu.

Amazon
215.39 CHF 0.10%
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Das Papier von Amazon konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 258,52 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'826 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amazon-Aktie legte bis auf 259,49 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 256,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'564'994 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,08 Prozent hinzugewinnen. Am 18.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 196,13 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 24,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Amazon seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Amazon gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 200.61 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,62 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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