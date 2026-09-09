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09.09.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon gibt am Abend nach

Amazon Aktie News: Amazon gibt am Abend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 252,19 USD abwärts.

Amazon
203.91 CHF 0.16%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 252,19 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'427 Punkten realisiert. Bei 250,67 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 3'992'023 Stück.

Bei 287,16 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 13,87 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 28,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 167.70 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,71 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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