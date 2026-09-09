Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag tiefer

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 252,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'459 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 250,91 USD. Bei 253,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'157'796 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Gewinne von 13,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 28,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 200.61 Mrd. USD gegenüber 167.70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,71 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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