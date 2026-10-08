Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend Verlust reich

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,1 Prozent auf 254,44 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'753 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Amazon-Aktie bis auf 253,80 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 259,64 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'959'689 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2026 bei 287,16 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,92 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 30.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 200.61 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 12,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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