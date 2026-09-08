Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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08.09.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 257,13 USD abwärts.
Die Amazon-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 257,13 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'572 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 254,76 USD. Bei 256,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'398'113 Amazon-Aktien.
Bei einem Wert von 287,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 196,13 USD am 18.02.2026. Mit Abgaben von 23,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 30.07.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,62 Prozent auf 200.61 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 167.70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 12,71 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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