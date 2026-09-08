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08.09.2026 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon gibt am Dienstagnachmittag ab

Amazon Aktie News: Amazon gibt am Dienstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 255,02 USD ab.

Amazon
206.81 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 255,02 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'461 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie sank bis auf 254,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 256,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'740'413 Amazon-Aktien.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach oben. Bei 196,13 USD fiel das Papier am 18.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,09 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Amazon veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,68 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 200.61 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 167.70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3665 17.06.2027 157879251
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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 9.3756 7.58 159380467
Long 21.7118 1.26 159380465
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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