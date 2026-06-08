Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Montagabend ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 244,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'548 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 244,18 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'909'335 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,54 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 12,33 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 19,68 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Amazon veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 2,78 USD gegenüber 1,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 181.52 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 155.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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