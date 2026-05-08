Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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08.05.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Freitagabend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 272,28 USD.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 272,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,48 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'720'775 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2026 bei 278,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 188,83 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 30,65 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Am 29.04.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181.52 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 155.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 8,72 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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