Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’101 -0.3%  SPI 18’575 -0.3%  Dow 49’609 0.0%  DAX 24’339 -1.3%  Euro 0.9150 0.0%  EStoxx50 5’912 -1.0%  Gold 4’716 0.6%  Bitcoin 62’259 -0.3%  Dollar 0.7766 -0.4%  Öl 100.6 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Alcon43249246Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Webinar: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026
Das "digitale Gold" im Tresor: USA rücken offiziellem Bitcoin-Bestand näher
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Thyssenkrupp Nucera enttäuscht wegen Einmaleffekten bei Umsatz und Gewinn
Suche...

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.05.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Freitagabend stärker

Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Freitagabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 272,28 USD.

Amazon
211.72 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 272,28 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 29'176 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 273,48 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 271,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'720'775 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2026 bei 278,54 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 188,83 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 30,65 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Am 29.04.2026 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD erwirtschaftet worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 181.52 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 155.67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 8,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie tiefer: CEO Andy Jassy verkauft erneut Aktien im Millionenwert

Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln

Aktien im Blick: GameStop-Chef will eBay mit Entlassungswelle sanieren


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Amazon

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
04.05.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
30.04.26 Amazon Buy UBS AG
30.04.26 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:14 Allianz auf Rekordkurs
09:40 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen gesucht – Rheinmetall unter Druck
09:04 Optimismus verfrüht
06:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtstendenz?
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
06.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.60 19.32 SB1BHU
Short 13’911.15 13.97 S7LBMU
Short 14’442.92 8.88 SQEBJU
SMI-Kurs: 13’100.63 08.05.2026 17:30:30
Long 12’550.31 19.32 SW7BAU
Long 12’281.08 13.97 S0EBKU
Long 11’755.43 8.94 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Amazon 211.72 -1.11% Amazon

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das "NVIDIA der Quantenwelt" werden
ams-OSRAM-Aktie zweistellig im Plus: Profitiert von guten Zahlen und KI-Hoffnungen
Swiss Re-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Profitiert von tiefen Schäden aus Naturkatastrophen
UBS-Aktie letztlich schwächer: Millionenhohe Busse aus Monaco
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bayer-Aktie dennoch im Minus: Positive Phase-3-Daten für Bildgebungs-Marker - China prüft Zulassung von Asundexian beschleunigt
DEUTZ-Aktie zieht an: Motorenbauer startet mit vollen Büchern ins neue Jahr

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 19/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 19/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.