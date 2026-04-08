Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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08.04.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon gewinnt am Abend an Boden
Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 222,61 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 222,61 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 24'890 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 226,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 224,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7'170'640 Amazon-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 258,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,16 Prozent. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 165,29 USD. Abschläge von 25,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.02.2026 äusserte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 213.39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 187.79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Amazon am 23.04.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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